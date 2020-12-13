新冠肺炎：單日逾3000人死亡創新高　首批疫苗周一分發

美國上周六（12日）新增3,309宗新冠肺炎死亡個案，創下單日新高紀錄，全國同日錄得近23.2萬宗新症，同樣創下紀錄。藥廠輝瑞有份研發的首批300萬劑疫苗最快周一（14日）在各州分發，衞生及公共服務部長阿扎預測本月尾將有200萬人接種，明年2月前至少有1億人注射疫苗。

疫苗將從密歇根州卡拉馬祖的輝瑞廠房發出，速遞公司聯合包裹（UPS）及聯邦快遞（Fedex）於周日（13日）早上開始運送，預計翌日運抵150個分發中心；另外425個及66個分發中心，將分別於周二（15日）及周三（16日）收到疫苗。

疫苗須在攝氏零下70度的環境下運輸，輝瑞已研發出乾冰運輸容器，並以全球定位系統追蹤，確保運輸溫度合適。政府疫苗開發計劃「曲速行動（Operation Warp Speed）」成員、陸軍4星上將佩爾納（Gustave Perna）形容分發疫苗計劃為「諾曼第登陸日」。

美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩稱將接種輝瑞疫苗，並否認一旦否決使用輝瑞疫苗，將被總統特朗普革職的報道。愛達荷州州長利特爾（Brad Little）下令增派150名國民警衞軍士兵，聯同早前出動的100名同袍協助抗疫，他們將負責檢測、消毒、篩查病人及在食物銀行工作。疫情爆發至今，美國累計有1,600萬人受感染，超過29.6萬人死亡。