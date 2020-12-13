新冠肺炎：巴西交代接種安排　秘魯煞停國藥集團疫苗試驗

巴西的新冠肺炎疫情嚴峻，博爾索納羅政府在最高法院要求下，上周六（12日）提交接種疫苗安排。政府估計疫苗劑量最初只夠全國2.12億名民眾中的4分之1接種，而且沒有交代開始日期。該國一項民調顯示，有22%受訪者不願意接種疫苗，有50%人士明言不會注射中國製疫苗。

政府計劃分4階段讓民眾接種疫苗，首階段讓約5,100萬人優先注射，對象包括醫護人員、80歲以上長者等；報告未有提及是否已和任何藥廠簽訂採購協議。報告亦指，要70%人口都接種疫苗才能有效地阻止新冠病毒傳播，而為免醫療系統崩潰，或有需要維持社交距離措施一至兩年。

民調發現，73%受訪者表示會接種疫苗，比8月的89%大減16個百分點，不願接種的則由9%升至22%。

在秘魯，國家衞生研究院上周五（11日）宣布暫停中國國藥集團研發的新冠病毒疫苗臨床測試，原因是其中一名試驗者出現神經系統問題，手部難以活動，徵狀與吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome，GBS）的神經系統問題相似，已按規定向監管部門通報。

秘魯有約1.2萬人參與今次測試，原定上周結束。若疫苗證明有效，秘魯政府有意採購最多2,000萬劑，足以供應全國3分之2人口。除了秘魯，阿根廷、俄羅斯及沙特阿拉伯等地共6萬人參加試驗。