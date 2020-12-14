新冠肺炎：華府高官或優先接種疫苗　特朗普稱未有計劃

美媒和英媒周日（13日）引述消息人士指，美國總統特朗普、副總統彭斯及其他華府高官，最早周一（14日）可以率先接種新冠肺炎疫苗。其後特朗普在Twitter指自己未有計劃立即接受注射。

美聯社引述知情人士透露，為防病毒在白宮擴散，特朗普及彭斯的近身工作人員最快本周內優先接種。另有消息稱，白宮、國會和司法機構的主要官員會按《國家持續政策》（National Continuity Policy），在未來10日接種首劑疫苗。輝瑞疫苗需分兩劑接種，民眾注射第一劑後，相隔3周後注射第二劑，意味特朗普政府官員離任前能接種第二劑。

暫未知宣布勝選的民主黨人拜登、副手賀錦麗會否獲優先接種。白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）表示，聯邦政府三大分支的高官會根據協議接種疫苗，又稱國民與政府高官獲注射同樣安全及有效的疫苗，因此應該對政府充滿信心。

不過，特朗普發文稱自己沒計劃接種，但仍期待在合適時候採取行動；又說白宮職員除非有特別需要，否認應該遲些才獲注射，指已調整有關安排。