美資助監測湄公河上游大壩　加深中美在東南亞角力

美國國務院有份資助的「湄公河大壩監測」（Mekong Dam Monitor）計劃周一（14日）啟動，旨在利用衞星監測中國在湄公河上游瀾滄江的大壩水位，並在其官網公布相關數據。分析指，由於中國在湄公河的上游興建多座大壩、控制河流流量一直受到爭議，此計劃將加深中美兩國在東南亞地區的角力。

該計劃由總部設在華盛頓的民間智庫史汀生中心（Stimson Center）負責，其計劃利用衞星追蹤中國和其他國家的大壩水位，及收集地表濕度數據以監察湄公河自然流量，從周二（15日）起將以幾乎實時的方式向所有人開放。該中心研究員艾伊勒（Brian Eyler）表示：「監測數據證明，中國11個主流大壩的設計和操作都是精心安排的，以進行最大程度的水力發電，來供應中國東部省份，而完全沒有考慮對下游的影響。」

瀾滄江－湄公河全長4,350公里，在中國境內河段稱為瀾滄江，向南流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南。有美國研究指出，中國水壩攔截水路損害這5個下游國家的利益，威脅以此河捕魚耕種近6,000萬人的生活。由官方支持的中國可再生能源工程研究院本月初發表報告反駁指，美國的指控從無提供充分證據，並稱湄公河上游的中國水電站對下游國家的積極效益顯而易見。