美國大選：選舉人投票　共和黨人促特朗普支持者接受結果

美國聯邦最高法院駁回德州針對4個關鍵州份的選舉結果訴訟，引起總統特朗普的支持者在多地遊行，抗議宣稱勝出總統選舉的拜登竊取大選。多名資深共和黨人周日（13日）敦促特朗普支持者，於周一（14日）選舉人會議前接受選舉結果，並把焦點轉移至佐治亞州參議院的兩個席位。

全美50個州份及哥倫比亞特區的選舉人團，周一將召開選舉人會議，並將各自的選舉人投票呈交參議院議長和國家檔案局。路易斯安那州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）表示，美國是一個法治國家，根據憲法及法律，拜登將成為下任總統，呼籲因不滿大選結果，而計劃推翻共和黨的特朗普支持者停止內訌，並指政黨團結才能取下參議院控制權。

田納西州共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）表示，法院已解決選舉爭端，拜登是選民投票的結果，並指任何損害權力移交秩序的行為都不利民主。惟美國昆尼皮亞克大學的民調顯示，77%的共和黨人相信，大選涉及舞弊；70%的人認為拜登以不法方式勝選。《華爾街日報》分析指，即使特朗普連任失敗，但離開白宮後仍能繼續掌控共和黨。

特朗普的支持者上周六（12日）在首都華盛頓和華盛頓州等多地遊行，支持和反對特朗普的示威者發生激烈衝突，期間有人中刀及中槍，最少4人危殆，警方表示，逮捕人數增至33人。

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