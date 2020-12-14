Google全球死機　用戶無法使用Gmail、YouTube及地圖等程式

美國科技企業Google周一（14日）一度出現全球大範圍「死機」，多達25項服務受影響，包括旗下影片分享網站YouTube、Google Drive、Google Play、Gmail及地圖等。事故令全球不少網民驚慌，紛紛在社交網發文求救，Google其後宣布修復故障，並指團隊正在調查原因。

監察故障的網站「Downdetector」顯示，Gmail、Google Drive、YouTube及地圖等程式，於香港時間周一晚上6時40分至7時56分陸續死機，僅得網頁版的搜尋功能順利運作。YouTube頁面出現「Something went wrong（發生故障）」的字眼，但有網民發現以「無痕瀏覽」模式瀏覽，便可在YouTube觀看影片。有網民指智能家居系統Google Home亦一度失效，房間的燈光突然熄滅。受影響服務於同晚8時半左右陸續恢復正常，暫未知原因。

Google於今年8月曾發生嚴重故障，以商業顧客為主的G Suite出現全球大範圍癱瘓；YouTube上月亦發生同類情況，電腦及手機無法播發影片，並持續顯示為等候中狀態。今年不少人遙距工作，或加劇Google負擔，導致死機。