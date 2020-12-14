瓜卡島海灘「有金執」　掀漁村淘金熱

委內瑞拉瓜卡島一個貧窮的漁村，自今年9月以來，竟接二連三有不明來歷的珠寶金飾沖上當地沙灘，成為名副其實的「黃金海岸」，引發當地淘金潮。事件吸引媒體關注，有美媒更對岸上其中一條金鏈進行化學測試，結果顯示它可能是近幾十年在歐洲製造，以委內瑞拉國內珠寶生產中不常見的高質量18K黃金製成，來源耐人尋味。

湧現神秘珠寶的沙灘位於瓜卡村，該地曾是委內瑞拉魚類加工業的中心，但疫情重挫當地經濟，令村民陷入燃油短缺及漁穫大減的困境。正當村民苦不堪言之際，25歲的漁民拉雷斯（Y​​olman Lares）今年9月在島上海灘發現一枚聖母瑪利亞像金牌，並賣得一生中最大的一筆錢，達125美元（約969港元）。

拉雷斯隨後將此事告訴岳父，消息很快在村民之間傳開，吸引2,000多人到不足1平方米的沙灘尋寶。村民至今已發現數百件金戒指等金銀首飾和金塊，據報售價高達1,500美元（約1.2萬港元），有人因而發了小財，解決家人三餐溫飽的燃眉之急。

自從這些神秘珠寶出現後，該漁村開始回復生氣，漁穫及燃油供應情況都有所改善，令村民將此視為神迹，但沒人知道珠寶來歷。海灘所在的帕里亞半島，是發現美洲新大陸的航海家哥倫布1498年第一次到達的地方。英國珠寶製造技術專家科爾蒂（Chris Corti）指，珠寶疑是20世紀中期商業生產，但來源仍需詳細分析才能確定。