美國大選：選舉人團開始投票　將決定候任總統

美國大選投票上月結束，各州共500多名選舉人將在當地時間周一（14日），決定正副總統人選。若今屆選舉人團投票若無人失信，拜登將會獲306票候任總統。據美媒報道的最新情況，拜登目前以59票，領先特朗普的56票。

選舉人團投票結果將送至華府，於明年1月6日由國會計算。待結果確認後，新總統將會在1月20日中午就任。根據美國聯邦憲法，並未要求選舉人投給在自己州獲勝的候選人。但州法有罰金等方式，懲罰跑票的失信候選人；聯邦最高法院今年7月已裁決這些失信選舉人相關法律合憲。

美國選舉訂在11月第一個周一過後的首個周二舉行。按照法律，選舉人團會議則訂在12月第2個周三過後的首個周一進行，讓各州有足夠時間解決選舉日投票結果的紛爭。

此前，德州提出禁止密歇根州、威斯康辛州、賓夕凡尼亞州和喬治亞州選舉人投票的訴訟，包括特朗普、126名共和黨籍國會議員、10多名共和黨籍州檢察長，亦加入支持提告。但聯邦最高法院上周五（11日）駁回訴訟，指德州無權就其他州的選舉規定和法律提告，這代表本案已成定局。

美國大選 全球焦點