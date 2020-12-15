美國大選：亨特涉漏稅　未報烏克蘭公司40萬美元收入

美國候任總統拜登的次子亨特仍醜聞纏身，美媒上周六（12日）披露一封來自亨特旗下基金公司的電郵副本，內容指亨特未有向美國政府申報，他在2014年任職烏克蘭能源公司Burisma董事期間收取的40萬美元（約310萬港元）收入。亨特一方暫未回應報道。

報道指，該電郵日期為2017年1月16日，由基金公司Rosemont Seneca Partners時任總裁什未林（Eric Schwerin）寄給亨特。他在電郵中提醒亨特要「修正」報稅表：「2014年你加入Burisma董事會，我們仍需修改你的2014年收益申報表，以反映未報告的Burisma收入。」他又指，這相當於額外40萬美元，所以亨特在2014年的收入接近1,247,328美元（約972.6萬港元）。

電郵另列出亨特在2013至2015年的收入，並指亨特在2013及2015年的收入分別是833,614美元和2,478,208美元，主要來自Rosemont Seneca及律師樓Boies（RSB）。什未林形容該兩年收入「正常」，稱：「上面的數字代表了你直接收到的所有現金。」

什未林進一步分析亨特部分收入及子女贍養費等離婚相關開支：「約55萬美元一年，你不可能維持生活，所以你借了一些預付給RSB的錢。」他在另一封電郵舉例指，如亨特想支付每月1萬美元贍養費及1萬美元贍養費，他的每月稅前收入需達3萬美元，年收入需達36萬美元；另一個方案是為子女支付學費，他的年收入需達108萬美元，餘額用作個人開支。

美媒指，這封電郵副本由總統特朗普的私人律師朱利安尼之律師科斯特洛（Robert Costello）提供，但未知亨特有否回覆什未林的電郵，據報他事隔6年仍然未申報和納稅涉事的40萬美元收入。什未林未有回應報道。

亨特於2014年加入Burisma董事會，司法部2018年開始調查其稅務問題，包括與烏克蘭及中國的交易，目前未知亨特在Burisma的工作是否調查核心，司法部拒絕置評。亨特上周承認正就稅務問題受查，強調未有自己違法。

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