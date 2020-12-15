FTC要求9社交平台　說明如何收集及使用用戶資料

互聯網巨擘如何使用收集得來的用戶個人資料，愈來愈受到關注。美國聯邦貿易委員會（FTC）周一（14日）下令，尋求向Facebook、YouTube、TikTok等9間社交通訊及影音分享平台公司，就資料收集及使用、廣告投放等方面提供資訊。

FTC向Facebook及旗下的WhatsApp、Google旗下的YouTube、中國科企字節跳動旗下的TikTok、擁有Prime串流電視服務的亞馬遜（Amazon）、Twitter、Reddit 、Snap、Discord發布命令，要求他們提供資料解釋公司如何收集、使用和呈現用戶個人資料，並說明公司如何向用戶展示廣告、用戶參與度及相關做法如何影響兒童和青少年。

FTC在聲明中表示，審查範圍包括社交媒體和影音串流服務如何使用用戶個人資料，如何決定對用戶投放甚麼廣告、如何使用演算法及促進用戶參與的策略；希望藉此了解商業模式如何影響美國人的所見所聞、與誰交流及分享甚麼資訊。FTC以4比1通過上述命令，投下唯一反對票的菲利普斯認同此舉的目的，但認為並不全面。

上述公司收到FTC命令後，有45天時間做出回應，通常會訂立新的政策或建議立法。其中Discord發言人透過電郵回應稱，期待回覆FTC提出的問題；又強調公司沒有透過刊登廣告、向廣告商出售或與他人分享用戶資料賺取金錢，而是從用戶付費訂閱服務直接獲利。