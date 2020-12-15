美國大選：選舉人票確認程序存變數　另類選舉人或扭轉局面

美國選舉人團投票正式確認民主黨的拜登成為候任總統，惟現任總統特朗普仍未承認落敗，而國會計算選舉人團投票程序實際上存在不確定因素，包括副總統兼參議院議長彭斯將主導國會點算選舉人票，有發揮影響力的機會。另有特朗普支持者欲借「另類選舉人」（alternate slate of electors）策略，扭轉當前敗局。

根據《選舉計票法》規定，選舉人票未來數周將運往首都華盛頓交予彭斯，最終交予現屆國會，並在明年1月6日舉行參眾兩院全體大會確認當選總統，今次美國大選才真正落幕。不過參與人數眾多的兩院全體大會，是否可在疫情下照常舉行也是變數。

另外，根據憲法第12修正案規定，彭斯在兩院全體大會中掌握較大權力，需由他在兩院出席的情況下公開所有選舉人證書並點算票數。有指變數有二，一是彭斯或索性不現身，令點算無法進行。二是即使完成點票，按國會規定，只要同時有一名參議員和一名眾議員反對，就可挑戰選舉人票取向決定，反對拜登勝選結果。

雖然上述兩項情況發生機會較低，惟一旦兩院全體大會確認選舉人票的程序最終難產，將導致進入權變選舉階段，由參議院及眾議院分別投選副總統及總統人選，屆時特朗普有很大機會勝出。

特朗普的高級顧問史蒂芬‧米勒（Stephen Miller）周一（14日）揚言，大選存在爭議的州份將有「另類選舉人」投票給特朗普，並將呈交國會確認，所以特朗普競選團隊仍有足夠時間推翻「欺詐性選舉結果」。目前已有至少兩州共和黨的選舉人已投票給特朗普。有分析指，國會明年1月6日計算選舉人團投票結果時，確實會考慮這些「另類選舉人」的投票，但前提是參眾兩院均表決通過接納，該情況發生機率預料極低。

選舉法專家哈森（Rick Hasen）質疑，史蒂芬‧米勒提及的另類選舉人未獲州行政人員認證，也未經州議會任命，沒有法律授權，所以不會影響選舉人票的計數結果，只是表明特朗普一方繼續試圖挑戰拜登當選的合法性。

上述變數及另類選舉人策略奏效的典型先例是，1960年大選中，時任副總統尼克遜代表共和黨出選，與民主黨的約翰‧甘迺迪競選總統，共和黨籍夏威夷州州長當時確認尼克遜以約100票優勢在該州勝出，但共和黨及民主黨同時把選舉人票投予各自政黨的總統候選人。結果在國會點算選舉人票時，尼克遜發揮影響力，把夏威夷州的選舉人票判予約翰‧甘迺迪，令對手得以翻盤。惟未知彭斯今次會否發揮類似影響力。

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