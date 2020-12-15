新冠肺炎：首批疫苗運抵各州及屬地　署理防長公開接種

美國食品及藥物管理局（FDA）早前向輝瑞藥廠的新冠疫苗批出緊急授權許可後，首批疫苗周一（14日）已運抵50個州份、首都華盛頓及其他屬地。衞生及公共服務部部長阿扎到場見證多名醫護人員接種疫苗，讚揚這是非凡的醫學成就；國防部署理部長米勒亦拍片公開接種。

阿扎與聯邦政府醫療總監亞當斯（Jerome Adams）在喬治華盛頓醫院出席啟動禮，在場接種的分別有麻醉師、急症室醫生及數名產房醫護人員。阿扎讚揚總統特朗普的疫苗開發計劃「曲速行動」，讓全國在本周都有疫苗予國民接種；又強調疫苗只是抗疫持久戰的第一步，大家仍需遵守防疫措施停止病毒散播。亞當斯表示，獲得疫苗讓很多人都笑逐顏開，認為給予人們希望。

國防部上周宣布高級官員和軍官將自願和公開接種新冠疫苗，米勒周一在國防部的Twitter帳戶公開其率先接種的影片，在華盛頓附近的軍方醫院進行，期間更笑稱一點也不痛。

曲速行動負責執行成員佩爾納（Gustave Perna）表示，預計疫苗已分配到全國145個接種地點，期望周二有更多疫苗運抵另外425個地點，周三運抵餘下的66個地點。他又稱，若FDA向莫德納疫苗批出許可的話，首批將有約600萬劑疫苗可供使用。當局預料，明年2月底前共可為民眾接種1億劑疫苗。