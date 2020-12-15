Pornhub移除未驗證上傳　涉1000萬部影片

美國《紐約時報》近日刊登文章，指控全球最大成人影片網站Pornhub容許涉及兒童性侵和強姦等違法影片上架，引起軒然大波。多間信用卡公司宣布取消與Pornhub合作後，Pornhub周一（14日）起暫停所有未經驗證的上傳，涉及接近1,000萬部違規影片。

Pornhub原先的影片可以由大眾上傳，但新例只容許經驗證的合作夥伴上傳的影片，而影片的人物必須是經認證的模特兒。該平台說，這意味網站所有影片都是經驗證過的上傳，新措施比Facebook、Instagram、TikTok、Twitter等社交平台更嚴格。

對於部分團體要求Pornhub廢除色情和淫穢內容，Pornhub聲稱之所以成為眾矢之的，不是因為公司的政策以及同行競爭，而Pornhub是一個成人內容平台。它又點名批評兩個組織，稱它們過去50年都將成人雜誌、性教育、性小眾權益及女性權益妖魔化，而今日就輪到Pornhub遭受打壓。同時，Pornhub將於明年初加強常規用戶認證制度。