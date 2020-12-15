美國大選：陸稱未有領導人通話安排　台指繼續與美加強關係

美國50州及首都華盛頓的選舉人團當地時間周一（14日）召開會議，再次確認拜登當選，成為候任總統。中國大陸外交部發言人汪文斌周二（15日）回應稱，已知悉上述選舉結果，而陸美領導人之間暫未有新的通話安排。台行政院長蘇貞昌則表示，台美將繼續加強雙方關係。

汪文斌主持例行記者會時，有記者問及美國選舉人團投票結果，陸方有何回應。他表示，陸方注意到有關的選舉結果，並提到大陸領導人已於上月25日致電拜登，祝賀他當選美國總統。記者另問及陸美領導人之間是否有通話安排，汪文斌表示，中方歷來主張陸美雙方應加強溝通對話，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動陸美關係健康穩定向前發展。他又指，如果有中美領導人通話的消息，將會及時發布。

台立法院會周二進行施政總質詢時，國民黨立委李貴敏向蘇貞昌問及，對拜登成為美國候任總統的看法。蘇貞昌表示，對此「祝福也恭喜」，指美國有長久的民主制度，雖然政黨輪替，相信相關政策會持續；又指台美簽訂為期5年並得再延長5年的備忘錄，相信會繼續向此方面加強雙方關係。他表示，台灣的財經政策目前沒有因而作任何變動，專家料美國政府整體方向不變。

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