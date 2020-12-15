網絡專家質疑中國　循漏洞監控美國手機用戶

英國《衞報》周二（15日）報道，一名美國手機網絡安全專家近日分析敏感信號數據後質疑，中國涉嫌透過加勒比海的手機網絡，並利用全球電訊網絡數十年來的漏洞，鎖定、追蹤及攔截美國數萬名手機用戶的電話。涉事的中國聯通（China Unicom）發表聲明，否認透過進入國際電訊網絡，監控攻擊美國的手機用戶。

「信令訊息」（Signalling message）是電訊商透過全球網絡發出的指令，手機用戶並不知情；它允許電訊商定位用戶手機、連接其他手機用戶及評估漫遊費用，但有可能被用作追蹤、監視或攔截通訊等非法目的。

華盛頓州前手機網絡安全主管米勒（Gary Miller）懷疑，中國利用一家由政府控制的手機網絡營運商，向出國旅行的美國用戶發送信令訊息。他發現中國2018年透過3G及4G網絡，對美國手機用戶實施監視攻擊的次數最多，當中大部分涉及中國聯通，質疑這極有可能是一場政府支持的間諜活動。他另提及，一些似乎已成中國聯通目標的用戶，同時也成為巴巴多斯及巴哈馬兩間電訊商的目標。

一名中國駐美國大使館發言人表示，中國政府在網絡安全問題上的立場一貫及明確，反對及打擊任何形式的網絡攻擊，強調中國是網絡安全的維護者。