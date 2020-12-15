新冠肺炎：調查揭約25%美國人不考慮打疫苗

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，美國周一（14日）起陸續替國民接種疫苗。有調查顯示，約25%受訪者表明「絕對或極有可能」不會注射疫苗，憂慮它會帶來副作用。

非牟利組織凱澤家族基金會（KFF）於上月30日至上周二（8日）以隨機電話形式，訪問全國1,676名成年人。約25%受訪者中表示，儘管疫苗免費供應或已獲科學家證實安全，他們亦極大機會不會接種，其中有59%憂慮它有副作用。

與此同時，全國有色人種協進會（NAACP）亦有展開同類民意調查，結果顯示相信疫苗安全及有效的黑人受訪者不足15%。美國周一起在各州分發美國藥廠輝瑞與德國BioNTch聯合研發的新冠肺炎疫苗，其中紐約州已收到首批疫苗，在長島醫院深切治療部工作的女護士琳賽（Sandra Linsay）率先接種。

除輝瑞疫苗外，美國食品及藥物管理局（FDA）職員周二（15日）發表一份報告，批准緊急使用另一美國藥廠莫德納的疫苗，但仍有待疫苗和相關生物產品諮詢委員會（VRBPAC）審議。莫德納上月30日向FDA提交疫苗數據，聲稱疫苗有效率達94%。