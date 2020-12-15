報告：全球今年274名記者入獄　數字創新高

美國記者組織「保護記者委員會」（CPJ）周二（15日）發表報告，全球本年截至12月1日為止，入獄的記者人數創出新高，達到274人。至於眾多被捕記者的當中，通常與在中國、土耳其、埃及和沙特阿拉伯採訪示威及政治緊張事件有關。中國外交部發言人汪文斌指，有關言論純屬無中生有。

報告指，入獄的記者當中，約66%被控與恐怖主義有關或加入被禁組織等顛覆國家罪名，近20%案件未有披露指控詳情。此外，有獨裁領導人試圖在新冠肺炎疫情爆發期間，透過逮捕記者控制媒體報道，導致至少2名記者在囚時染疫身亡。CPJ行政總監西蒙（Joel Simon）對此表示：「在全球疫情肆虐期間，入獄記者人數創下新高，真是駭人聽聞。」

美國截至月初都無記者入獄，但有110名記者被捕或遭到指控，大部分人涉及報道反警暴示威。至於白羅斯及埃塞俄比亞本年政局不穩，入獄記者數字大幅增加。CPJ自上世紀90年代起，開始蒐集記者入獄數據。

另外，中國外交部周二召開記者會，發言人汪文斌回應指，中國政府一直依法保護公民的言論自由，充分發揮新聞媒體和公民的輿論監督作用。中國新聞事業發展所取得的成就是有目共睹的。