「國學大師」教幼園學童打坐「成仙」　女家長睇鹹片會被打

河北秦皇島市一間幼兒園，近日請來幾名「國學大師」，到校園教其打坐念經，稱能讓孩子「成仙成聖」；十多名家長被老師詢問「是否看過色情影片」等奇怪問題，還要捱老師打。當地教育部門其後通報，涉事幼兒園存在體罰幼兒的情況，勒令學校停園三周和整改自查。



涉事幼兒園為秦皇島市哈佛第二幼兒園。有網民爆料稱，一個月前，該幼兒園園長「跪請」了北京一間藝術培訓學校的6名「國學大師」，教學童每天早上盤腿，雙手合十，閉着眼唱《中華孝道》。「大師」們讓學童吃飯前要念一段很長的感恩詞，最後「請老師先用餐」。孩子們還被恐嚇，「要乖要聽話，要不然就是個假孩子，假孩子要被扔進大海，殺死」。



此外，至少十多名女家長曾被老師詢問「是否看過黃色錄像」、「是否有過婚前性行為」。 「國學大師」說問這些問題是因「母子連心」，而孩子的問題是母親不潔造成。家長被教育「（女性要）打不還手，罵不還口，堅決不離婚」，還被勒令「跪拜老公的祖先」，捱老師打，就能解決學童的問題。



秦皇島市海港區教體局上周四（6日）僅通報稱，該園從外聘請的未成年助教體罰學童，教育內容和方式違背幼兒教育規律，全園6名老師僅一名持有教師資格證，責令該園整改。兩名打孩子「助教」被警方帶走，卻因未滿16歲無須執行拘留7天的處分。



通報一出，就遭大批網民批評懲罰過輕：「避重就輕、幼兒園有後台吧處罰這麼輕、打學生家長的事不算拉？」。海港區教體局幼教科相關工作人員周二（12日）在接受採訪時稱，已就此事派人多次去現場調查。