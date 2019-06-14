內地九價HPV疫苗換新包裝　增加藥品追溯碼

海南和香港兩地今年先後爆發子宮頸癌假疫苗和水貨疫苗事件，由默沙東公司生產的內地版九價HPV疫苗，正式更換包裝。新的包裝上增加藥品追溯碼與熱穩定標籤。消費者可通過掃碼查詢疫苗真偽，而通過熱穩定標籤則能判斷疫苗在運輸存儲過程中是否經歷高溫環境而導致失效。



此前，內地的九價宮頸癌疫苗沒有接入中國內地的藥品追溯碼系統，消費者常常無法自主查詢疫苗的真偽。再加之，內地版本的疫苗沿用了香港地區產品相同的包裝，消費者無法從包裝上判斷是否接種了來自走私渠道的「水貨」疫苗。



新版的九價疫苗包裝上，商品名從原先港版繁體字的「加衞苗9」變成了內地的註冊名「佳達修9」。在包裝盒的背面有20位的藥品追溯碼，通過手機支付寶的「疫苗快查」程序可以查詢真偽，同時還能顯示該條碼已被查詢的次數，防止有假疫苗生產商套用真疫苗包裝的條碼。



另外，內地版包裝盒還新增了疫苗熱穩定標籤。這是一個銅錢形狀的貼紙，外圍圓圈部分為紫色，內部為白色正方形。當疫苗存儲的環境升溫時，白色的正方形顏色會逐漸加深，直至變成與外圍圓圈一致或更深的紫色。當正方形的顏色與外圍圓圈一致或者更深時，就意味着只疫苗已失效必須報廢。據疫苗專家陶黎納透露，九價宮頸癌疫苗需冷鏈運輸，不過該疫苗具有較高的熱穩定性，一般情況下即便在攝氏37度的環境中也能至少放置7天。