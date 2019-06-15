女教師衣着性感上課？縣教育局︰網紅未經許可下擺拍

內地網絡近日熱傳一段「女教師穿着性感上課」的短片，惹來輿論熱議。有網民羨慕該些小學生，亦有網民批評不成體統。安徽六安市金寨縣教育局周五（14日）證實，該女子實為當地一名陳姓抖音主播，她在未經批准下擅自走入課室拍片，已介入調查事件。內地官媒事後亦發文批評陳女。



從網傳短片可見，陳女一時身穿短褲、高踭鞋，露出雪白美腿，一時身穿低胸外套，在課室內與學生們一起擺動雙手，氣氛熱烈。金寨縣教育局事後回應指，事發於周一（10日）中午12時許，陳女在未經校方許可下，擅自進入金寨縣全軍鄉熊家河小學，利用學生休息時段要求學生配合拍攝《童年》短片。目前，相關部門已介入調查，將追究違規人士責任，並要求全縣中小學加強管理。



事件引起輿論熱議，有網民知悉事件是網紅擺拍後，批評「毫無廉恥，嘩眾取寵，不擇手段」、「萬一進去的是個拿著刀的呢，學校心也太大了吧」、「教育局和相關部門徹查嚴辦，還校園以凈土」。另內地官媒亦批評「如此荒唐的抖音主播並不罕見，想紅想瘋了」，又指「對無底線沽取名利的炒作者，平台別失語，監管別失位」。