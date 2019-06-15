中華穿山甲瀕臨滅絕　專家：比大熊貓更難養

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（下稱「綠會」）近日宣布，以往常見的中華穿山甲，在大陸地區已呈「功能性滅絕」，即已不能滿足生態系統中承擔的重要功能，數量也難以恢復舊觀，甚至難以在自然狀態下維持繁衍。專家更指，中華穿山甲比大熊貓更難飼養，無法通過人工繁殖方式令其繁衍下去。



綠會透露，近3年在廣東、廣西、江西等中華穿山甲傳統分布區域的實地調研，僅有效記錄並查證11隻，而且長期未能監測到野外種群出現。目前，除了台灣有1.5萬至2萬隻，大陸其地區均未見、或僅見零星的中華穿山甲個體存在，因此可以判定這種動物在大陸已極度稀少。



專家指出，上世紀60年代至2004年，中華穿山甲由常見變成極度瀕危物種。綠會在穿山甲主要棲息地，走訪了大量曾在當地從事獵捕工作的人，他們均表示已經有10至15年沒有在野外見過。



大陸的國家林業局在上世紀末進行的普查結果顯示，大陸穿山甲數量約有六萬隻。到2008年，中華穿山甲的數量約有2.5萬至大約5萬隻；另據《瀕危野生動植物國際貿易公約》在去年發布的數據，該品種穿山甲於過去20年數量大減九成。



綠會發布的報告稱，穿山甲繁殖緩慢，每年的4、5月交配，孕期為5至7個月，而且1胎1隻，因此在種群數量急劇下降後，單憑自然繁殖很難恢復，且極易因人類活動干擾等導致徹底滅絕。專家更指，當前人類對中華穿山甲的研究十分有限，目前還沒有成功進行人工繁殖，而且成本甚高，「養穿山甲可能比養大熊貓更麻煩、也更貴」。



目前，全球有超過50個國家及地區將穿山甲列為瀕危物種，中華穿山甲及馬來穿山甲在2014年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危物種紅色名錄中的瀕危名單。