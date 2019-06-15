穿山甲被稱森林衞士　有效控制白蟻侵害

穿山甲作為現存唯一的鱗甲目哺乳動物，以白蟻和螞蟻為主食，喜歡夜行獨居，通常生活在空心樹或洞穴內。由於穿山甲每年最多能吃掉約700萬隻蟻，能有效控制山林間的白蟻侵害，因此被稱為「森林衞士」。



據了解，目前已知的穿山甲共有8個品種，分別為中華穿山甲、印度穿山甲、馬來穿山甲、菲律賓穿山甲、大穿山甲、樹穿山甲、南非穿山甲，以及長尾穿山甲；牠們主要分布在亞洲和非洲南部的熱帶和亞熱帶地區。與其他品種相比，主要分布在中國長江以南地區的中華穿山甲，其耳廓稍大，頭部及尾巴都更短。



至於造成中華穿山甲數量銳減，甚至到了瀕危，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會發布的報告認為，主要原因來自於人為，除了其棲息環境遭到干擾和破壞，更主要的是對中華穿山甲片藥用、食療等方面的極大需求而引發人為大肆捕殺，「吃、利用和棲息地環境變化，是造成穿山甲數量快速減少的幾大原因」。



目前，全球有超過50個國家及地區將穿山甲列為瀕危物種，中華穿山甲及馬來穿山甲更在2014年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入瀕危物種紅色名錄中的瀕危名單，而按照瀕危程度由高至低，受危名錄部分可分為極危、瀕危、易危3個細分類別。



國際野生物貿易研究組織（TRAFFIC）的調查顯示，因為亞洲有一個龐大的消費群體，致使亞洲本地穿山甲已被消費得所剩無幾，非法商人開始從非洲販賣穿山甲。近10年以來，全球範圍內約100萬隻穿山甲被捕獲，其中約10萬隻走私販賣到中國。