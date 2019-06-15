海關退回近2千噸「洋垃圾」　屬今年最大規模

遼寧大連海關近日查獲一批重量達到1994.48噸的「洋垃圾」，該批洋垃圾申報為銅礦沙，但經檢測為廢鋁殘渣，屬於禁止進口的固體廢棄物。海關已於上周三（12日）全數退回，是大連海關今年退運規模最大的一批「洋垃圾」。



大窰灣海關人員檢查發現，一批申報名為「銅礦沙」的入境貨物有異常，涉嫌偽報貨物名稱。關員隨即對該批貨物取樣送檢，後經鑑定樣品成分複雜，含銅量極低，且有氧化鋁和金屬鋁碎屑，為固體廢物礦渣、礦灰及殘渣。海關關員指，這些廢鋁礦渣若長期堆放在港口，將造成資源浪費及可能污染環境。



大窰灣海關查檢部門向海關緝私部門移交案件，隨後對此立案調查，透過當地環保部門召集相關企業配合，退運裝載有75個貨櫃的洋垃圾，惟海關未有透露該批洋垃圾的來源地。



作為東北地區最大的港口城市，大連的走私洋垃圾罪案頻發。當地海關上月退運了一批約688噸的洋垃圾，該批廢鋁渣被退回原出口國南韓及澳洲。此前，這批貨物已被大連海關扣押近10個月。



大連海關重拳打擊洋垃圾入境，去年共破獲28宗走私進口洋垃圾案件，涉案洋垃圾共7300多噸，主要有廢塑膠、廢鋁灰、廢鎂磚等；現場查扣2000多噸洋垃圾，涉案金額1億餘元人民幣（約1.15億港元）。