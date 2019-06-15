監管局前局長徐鐵受查　曾主管企業上市審核

內地金融反腐風暴持續，再有官員受查。中國證監會紀檢監察組、山東省紀委監委上周五（14日）公布，中國證監會山東省監管局前黨委書記、局長徐鐵，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，成為今年落台的第16名金融高官。因受賄罪而入獄的中證監前副主席姚剛擔任中證監發行監管部主任時，徐曾是其副手，期間大批資質不良企業成功獲批上市。



現年65歲的徐鐵是山東濟南人，曾歷任貴州省體改委處長、貴州務川縣委副書記等職。1994年起，徐踏足證券監管系統，在擔任貴州省體改委副主任的同時，兼任貴州省證券辦主任。1998年，他擔任中證監貴陽特派辦主任。2000年進京出任證監會發行監管部副主任。至2008年，他返回到山東老家，擔任中證監山東監管局局長兼濟南稽查局局長，2013年退休。



內地媒體指出，徐鐵在北京任職的大部分時間，上司是已判囚的金融老虎姚剛。姚剛在2002年起擔任中證監發行監管部主任，他出任中證監副主席後，依然分管發行監管部，有「發審皇帝」之稱。在徐鐵擔任發行監管部副主任8年時間裏，內地共有628家企業成功發行上市，但如今至少已有36家問題企業面臨退市。



中證監發行監管部主要負責股票發行及上市的規則、實施細則，以及審核發行股票的申請文件、監管其發行上市活動。它是企業上市的必經一關，只有通過該部門審核的企業，才可向中證監發行審核委員會遞交上市資料，直至獲准上市或再融資，因此一直是中證監內最有權勢的部門。



據悉，中證監發行監管部此前也有官員受查，例如該部前處長李志玲，夥同前夫先後向6家上市公司，多次索取或收受財物，折合4430多萬元人民幣（約5000萬港元）。內媒形容這些賄款如同是企業上市的「買路錢」，李志玲最終被判無期徒刑。