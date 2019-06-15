人工低又怕缺競爭力　「台漂」港生陷兩難

不少香港學生近年選擇到台灣升學，在一個文化大不相同的地方生活過後，他們對前途有甚麼想法？幾位在香港土生土長的「台漂」（到台灣求職或求學的外地人）接受東網記者專訪，有人對回港工作前景感到樂觀；亦有應屆畢業生直言，熱愛在台灣生活，但當地的低薪令人卻步，亦擔心回港後，競爭力不及本地畢業生。



在新北淡江大學讀國際企業系的Katrina表示，畢業後選擇回港，主因是「台灣人工低過香港太多」，而且台灣生活節奏較香港慢，「我當時覺得喺年輕嘅時候應該要衝下，如果留喺台灣做嘢，可能會習慣咗咁樣，當有一日我想返香港時會適應唔到」。



談到在港求職經歷，Katrina形容多數是正面，「當時返到香港揾工，有幾間公司邀請面試，對方話因為公司想發展台灣市場，見我喺台灣讀書覺得可能比較了解當地嘅市場同文化，有啲公司甚至想外派我去長駐台灣，所以我覺得揾工唔算難」。



至於2014年在台灣畢業的華小姐，就說回港是因為想家。華小姐現從事客戶服務工作，沒有因台灣學歷而在香港受到另類待遇︰「一般知道你在台灣讀書，面試官也想多了解回流港人既想法，或自我介紹時多以普通話對答」。



但有學生看法不一樣。現於高雄樹德科技大學讀視覺傳達設計系的張穎詩，認為在台讀書有利有弊。她坦言自己較喜歡台灣，「我自己係鍾意生活得開心啲輕鬆啲，我去咗台灣之後個人樂觀咗都放鬆咗」。但她表示赴台讀書，「香港未必認可你台灣學歷」。



今年畢業的林凱翹，在南投縣國立暨南國際大學讀觀光休閒與餐類管理學系。談到這四年對台灣的印象，她形容無論生活、讀書以至工作都是不錯的選擇，「好融入當地生活」。



不過，她感嘆當地薪金「低到喊」、「返香港工作點都唔會低過台灣」，亦擔心回港工作會欠缺競爭力，找不到工作，「香港大把大學生畢業，點解（僱主）要揀個去台灣讀書」。她又形容，自己在台灣「養懶晒」，怕回港後跟不上香港的節奏。