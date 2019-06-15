赴台讀書費用低廉　港生︰節奏無香港咁急速

台灣是香港學生選擇升學的熱門地點之一，東網記者訪問數名具「台漂」經歷的港人，他們表示，台灣大學學費、物價和住宿費用均較香港低廉，生活節奏亦沒有香港急促及壓力大，加上當地人的人情味，令他們都難忘該份台灣情。



今年畢業的女學生林凱翹，指在台生活費及學費均較便宜，學費「2.6萬元（新台幣‧下同，約6500港元）一個學期」，而且「去邊玩都方便」。大學4年級生張穎詩指，房租較香港低，月租只約1.2萬元（約3000港元）就住到與香港私樓相近的屋種。



張穎詩特別喜愛台灣人熱情及樂於助人的特點，「我有次騎電單車，點知突然死咗火，幸好一名路過老翁幫她把車推至車行維修」；另有一次「炒車」，路人主動過來關心及載她到醫院，等到她友人到場才離開。



現時從事廣告業的Katrina，2015年畢業後返港發展。她回憶起台灣人的熱情令人難以忘懷。她以與朋友在當地訂民宿遊玩的經驗為例，「房東會專登開車去接我哋，仲會請我哋食早餐，又帶我哋去玩」。她又說，台灣生活節奏不及香港快，「會覺得相對休閒同輕鬆」，只是她想趁年輕拚搏，才選擇回港奮鬥。



同樣返港就業的華小姐表示，4年的大學生活分別住在學校宿舍和合租房，「頭兩年住宿舍4人1房都幾大」。後來她與4名好友以2萬元（約5000港元）合租3層樓的單幢住宅，「地方大，有廳有廚房」。



張穎詩及華小姐均指，台灣醫療保障比香港好得多，即使每年要交保費，但不論中西醫或牙醫都可獲福利，診金跟藥物費用並不昂貴，加上醫院及醫療中心林立，相當方便。張穎詩以牙醫為例，「睇牙剝牙都好，都係只收你100元（約25港元）的掛號費，所以當地人有事就會睇醫生，唔似香港上班族，因診金貴而等病到就死先焗住要睇醫生」。