女子被室友男友捅傷　室友家屬：和我們沒關係

江蘇南京一名陳姓女子，本月2日夜晚在員工宿舍被一名韓姓男子持刀捅傷。據悉，韓男與陳女的室友郝郝有感情轇轕，惟後者及其家屬未有就事件賠償，只到醫院探望一次後便無再出現。警方事後拘捕韓男，正調查案件。



陳女的另一名室友小雲表示，韓男是郝郝的追求者，多次邀她食飯兼送禮，但二人一直無確立情侶關係。而事發當日是韓男最後一日返工，他翌日就要離開南京，故當晚他與郝郝的另一名追求者小亮食飯，趁對方喝醉，偷了他的門禁卡以進入員工宿舍找郝郝道別。據悉，該公司員工宿舍為男女混住，8樓及以下男宿，以上為女宿。



小雲續指，韓男與郝郝當晚曾發生爭執，隨後便衝入宿舍，連捅陳女十幾刀。陳女受傷後，向男性好友小江求救，小江趕到後發現陳女的床上滿布鮮血，遂與韓男發生打鬥，雖趕走對方，但卻被刺傷頸部，與小陳雙雙被送院。



陳女的母親孫女士趕到醫院，質問郝郝為何不制止韓男，郝則表示，「我當時被推倒落地，宿舍沒開燈，不知他帶刀傷人」。此時韓男已被捕，他向警員表示當時想吸引郝郝的注意方傷人。



據悉，陳女與小江目前已花了十幾萬元醫療費，而韓男家屬僅為二人各付一萬多元後，未有再出現。郝郝家屬則在探望時表示「這事和我們沒關係」後離開。二人任職的公司則為他們各申請援助金50000元（約57000港元）。至於有人質疑韓男為何能輕易進入員工宿舍，宿舍管理員則指，「很多人都是用以前的照片，難以判斷是否其本人」。