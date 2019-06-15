疑未知修例將暫緩　駐英大使劉曉明：一定會通過

香港修訂《逃犯條例》引起國際社會關注。中國大陸駐英國大使劉曉明日前接受英國廣播公司（BBC）訪問時，曾強調中央政府從未指示香港特區政府修例。而在港府即將暫緩修例前，劉曉明疑未掌握最新形勢，再接受BBC訪問時仍稱相信修例一定會通過。



劉曉明日前在BBC節目《新聞之夜》受訪，他當時指香港特區政府是因應台灣發生的殺人案而自發修例。言猶在耳，他隔日在BBC另一節目《GMT》亮相時，說法卻截然不同。他表示中央支持港府修例，當主持人問道：「法案會通過嗎？」劉曉明回答：「我相信該法案將會通過。」



劉曉明在訪問中強調，修例不會成為處置異見人士的工具。他亦指，逃犯條例列出的37條犯罪行為，沒有任何一條與集會自由、言論自由和出版自由有關，涉事人士的罪行不會與政治掛鈎。他強調，必須在中港法律體系均被認定為刑事犯罪，才能移交。



而對於修例引發示威衝突，劉曉明稱「聽到一些外國勢力支持香港示威者，表達所謂對修例的憂慮。我們有理由擔心這些人背後有其他動機。」他更認為，煽動衝突的背後勢力將香港政府妖魔化，也將中國司法體系妖魔化。



大陸外交部周六（15日）就港府暫緩「逃犯修訂條例」發言，指中央政府對特區政府這一決定表示支持、尊重和理解，將繼續支持林鄭月娥依法施政。發言人耿爽稱，香港回歸以來，在「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針上得到切實貫徹落實，香港居民在各項權利和自由得到充分保障。耿爽強調，香港事務屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。中方維護國家主權、安全和發展利益、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。



另台灣陸委會表示，將持續密切注視後續發展，強調針對陳同佳案，台方從一開始即展現誠意、善意與同理心，呼籲港府回應司法互助請求，還受害者家屬公道。