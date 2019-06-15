章瑩穎案續審　疑兇認心情差「想找個人殺」

中國女留學生章瑩穎在美國伊利諾伊州遭綁架殺害一案，周五（14日）進入第3日審訊。庭上播出了疑兇克里斯坦森（Brendt Christensen）女友所偷錄的對話，當中男方稱假扮警員引章瑩穎上車，把她帶回家後勒死她。他更稱，很想將殺死章一事告知其他人，更稱家屬永遠不會找到章女屍體。



章瑩穎於2017年6月9日失蹤。錄音中，克里斯坦森向女友透露，當日因心情欠佳，「想找個人殺」，結果在街上接載了章瑩穎。之後他綁起章，帶回寓所後強姦及勒死她，再將她斬首。他自言，永遠沒有人知道章瑩穎在哪裏。克里斯坦森亦稱，章瑩穎曾激烈反抗，因此覺得她「非常英勇」。



庭上亦播出聯邦調查局（FBI）探員對克里斯坦森問話的錄影片段。片段攝於章瑩穎失蹤後數天，克里斯坦森對探員稱，當日自己心情不佳開車散心，見到似乎很焦慮的章瑩穎站在路邊，遂提出載她一程。他表示不明白章的說話，而當他轉錯路口時，章顯得很緊張，不停用手撥頭髮，其後他讓章在一處路邊下車。



但被問及在何處讓章落車時，克里斯坦森卻表示不記得。而為了憶起停車位置，他同意和FBI重走行駛路線，不過之後又稱如找到證據自己就要入獄。