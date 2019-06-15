韓國瑜去防疫大會僅現身19分鐘　議員質疑只顧造勢

參加國民黨黨內總統提名初選的高雄市長韓國瑜，周六（15日）下午到雲林參加造勢大會。不過，他早上在高雄出席登革熱防疫動員大會時，疑因要趕行程，僅逗留19分鐘便離開，引起批評。高雄市議員康裕成在社交平台上發文調侃稱，「韓市長咻一下就離開，希望登革熱也咻一下就在高雄滅迹」。



高雄市民政局、衞生局、環保局等7個局處，及13個區清潔隊舉行登革熱防疫動員大會。康裕成表示，韓國瑜到場後，在19分鐘內完成握手、寒暄、致詞、拍照、查看水溝等，且受訪時只着重於說明巨額存款財產等參選話題，有關登革熱防疫等事僅略略提及。



高雄市近日爆發登革熱疫情，但區防疫指揮官民政局長曹桓榮，被發現拋下防疫工作，赴花蓮為韓國瑜的造勢大會助陣，惹起外界批評。康裕成指，檢視市政是民眾權利，監督市長是議員責任，與是否抹黑韓國瑜無關。



對於台灣資深傳媒人黃光芹日前在社交平台發文，指摘韓國瑜不愛高雄，「把高雄當糟糠之妻」一事，韓回應稱絕不容許子虛烏有的事情；對於黃的相關言論，他坦言將保留法律追訴權，並持續搜證，準備提告。



此外，韓國瑜周六在雲林舉行的造勢大會，主辦單位宣稱現場參與人數突破12萬。惟有現場民眾表示，當地氣溫偏高，不少出席者均難當酷熱天氣，躲到旁邊樹蔭下避暑，故現場只見一排排空櫈。



另有台灣政黨周六公布當地總統初選民意調查，結果顯示高雄目前僅有22.2%民眾支持韓國瑜當選。