網紅毀約欠2300萬人仔被列「老賴」　法院拍片促其還款

網上直播平台主播劉一手，早前因毀約需向平台賠償2300萬人民幣（約2640萬港元），惟一直欠款至今。北京市第三中級人民法院，周五（14日）竟在網上發短片稱，劉因欠款未還被納入失信被執行人名單，期限為兩年，並要求其盡快還款。他同晚承認欠款，並指與平台一直協調事件。



劉一手原名為丁大元，曾是「YY直播平台」當紅人氣主播。不過，劉在合約期內多次違約在第三方平台開播，平台之後對其提起仲裁。至今年3月，廣州仲裁委員會裁決他需賠償違約金及解約。據中國執行信息公開網顯示，劉當前履行情況為「全部未履行」。



劉一手一直未有還款，至周二（11日）被納入失信被執行人名單。根據法院公開的限制消費令，劉不得有相關高消費及非生活和工作必需的消費行為，包括乘坐飛機、坐列車軟臥等；在星級以上賓館，高爾夫球場等場所消費；購買不動產或新建高檔裝修房屋；子女就讀高收費私立學校等。



事件引起網民熱議，直指他至今仍在直播，似乎並無悔過之意，又認為其他直播平台應該封鎖其帳號。據了解，內地近年常有主播違約跳槽、平台高薪挖人、或強行要主播簽訂不平等條約等事件發生。有業內人士表示，若高薪挖人的亂象愈演愈烈，直播行業將無法展開良性競爭。