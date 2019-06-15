因今年降雨量減少　趵突泉「停噴」

內地有網民在社交平台發布一張位於山東濟南趵突泉「停噴」相片，表示「不太相信趵突泉停噴了，但今年降雨少，又讓人有些擔心」。內媒記者周五（14日）發現趵突泉並未停噴，仍能明顯看出噴湧的水波紋，但水量已經減少。



趵突泉的實時水位會因每日用水量和高溫蒸發情況而不同，以清晨7時的地下水位為判定依據，而當日7時水位為27.65米，至上午11時39分，降至27.49米，但仍未停噴。



濟南市城鄉水務局負責人表示，「泉水噴湧最直接的影響因素是降雨，越近汛期，高溫加上降雨量少，泉水面臨的考驗越大」。他又指，目前多採用順應自然的生態補源和生態修復的方式，利用南部山區泉水補給區的水土，恢復強滲漏帶，增加水量，他又指「高低起伏是泉水噴湧的自然狀態，汛期噴得越高，非汛期則越弱」。



記者對比2004年至今的趵突泉地下水位數據發現，今年6月14日的水位排在第5低位，而去年同日則為最高。濟南水文局指出，當日水位下，四大泉群的日噴湧量是7萬立方米，而資料顯示28.01米的橙色預警線上1厘米，日噴量可達12萬立方米，當日少了5萬立方米，其原因是今年降雨量少，水位有所下降。