四病患精心策劃扮家屬離院　精神病院保安失職被炒

四川南充有4名精神病患者，上月中旬冒充家屬帶病人出院，騙過院方保安，成功離開醫院，其中1人還會多國語言。家屬聞訊後四處尋人，4名患者在院外逗留數天後，全數被請回醫院。涉事當值保安事後已被開除，多名醫護人員則被追責。



事發在順慶區的南充精神衞生中心，屬三級甲等精神病專科醫院。4人得以順利外出，是清潔工交更時，沒有把精神三科的科室病房鑰匙交給下一班職員，而將其放在窗邊。4人趁機取鑰匙開門離開。其中一名男子假扮出院病人，另三名男子冒充家屬攙扶陪伴，騙過醫院保安。



院長任大成指，4人已策劃了很久，當日凌晨醫院門口僅得兩名保安站崗，期間他們稱會有家屬接走他們，惟保安沒有再追問。事後保安認為事有不妥，便發現原來他們是逃走病人。



其後醫院動員上街尋找病患，最終將其中3人帶回，另一人則跑回家，惟其家人並無就事件向院方報告。直至有醫生某日在街上發現他，但後來該患者又不知所終。在醫院保安及警方連日來的追查，終於把最後一名病人尋回，並帶回醫院。任稱，雖然病人在沒有辦理離院手續逃走，但澄清沒有網上描述的跨越圍牆，更沒有人受傷，僅稱「只是這些患者太想出院」。