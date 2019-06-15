傳脫黨參選2020台總統選舉　王金平闢謠：民間自發行為

台灣的立法院前院長王金平早前宣布退出國民黨總統初選，後續動向備受關注。當地一名資深傳媒人日前在社交平台發文，表示疑似有人要聯署支持王脫黨參選。王金平周六（15日）上午參加遠東科技大學畢業典禮時回應，稱「現在我是勤走基層，累積各方面的資源」，又強調沒脫黨參選，相關說法為誤傳。



據悉該傳媒人發文表示，「國民黨內最優秀，最該出線的王金平，開始連署要脫黨參選了嗎？」，並在文中附上一張圖片，顯示寫上「本人同意連署王金平為第15任總統副總統選舉被連署人」的文件，旁邊更寫上「資料填好後，寄回高雄市前鎮區」等字眼。



該份連署書被解讀成王可能脫黨參選，惟有台媒引述王金平辦公室回應，指此屬「民間友人自發性行為，跟我們沒有關係」。王周六上午則重申，未來最重要是幫國民黨翻轉台灣，重新贏回執政權。



有台媒問及王對韓國瑜在雲林造勢的看法，王表示沒去現場，故無法評論。而對於有媒體問到，很多藍營支持者擔心國民黨黨內互打到後來不可收拾，王則認為「很憂心沒有錯，所以有參選人，初選的參選人一直來表示看看，是不是都不要再進行初選」。至於對黨內整合一事，王則表示，「整合是黨主席、黨中央的事情，我沒有那個立場」。



對於王金平提到有參選人認為是否考慮停辦初選一事，前新北市長朱立倫周六下午表示，他、高雄市長韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘，都沒類似取態，並稱有機會再向王查問。朱強調，既然初選已展開，「就讓大家開開心心初選，千萬不要再黨內互打，要選出黨內最強的候選人」，又稱初選既已展開，就不可能停辦。