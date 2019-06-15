拜年錢為名收賄417萬人民幣　「霸道女行長」丈夫受審

雲南昆明市檢察院早前指控，昆明農業發展投資有限公司原黨委書記、董事長楊崇華涉在8年間受賄高達417萬元（人民幣‧下同，約479萬港元）。案件周三（12日）在昆明中院公開審理。楊正是有「霸道女行長」之稱、雲南省富滇銀行黨委委員和副行長孔彩梅的丈夫。楊涉以職務便利，透過老闆送拜年錢贈禮問候等名義收賄，其中有100萬元（約115萬港元），楊更是以買車需要，直接向老闆索要。



現年56歲的楊為雲南曲靖人，2009年，楊從銀行調到昆明農業發展投資有限公司任總經理。昆明市檢察院指控，2010年至2018年，楊利用上述職務便利，先後多次收受行賄人張X、王X等人賄款，共計417萬元。楊其後向當局自首。



公訴人在庭上表示，證據顯示楊利用職務便利，受賄時間主要集中在逢年過節和女兒婚嫁；2011年至2018年間，楊每逢中秋節及春節，都會收到張、王等人送來過節大禮；每次至少都是6萬元（約6.9萬港元）起步，一般情況為10萬元（約11.5萬港元）；楊收到最大一筆過年錢，就是張一次過送他50萬元（約57萬港元）過年錢。



相關證據顯示：2010年至2018年，老闆張X先後兩次送150萬元（約172萬港元）給楊，其中50萬元是過年錢，另外100萬元（約115萬港元）則是楊的女兒結婚時，張送的100萬元大禮。



公訴人續稱，楊向王X受賄的258萬元（約296萬元），主要多年來逢年過節送，其中100萬元則是楊向王主動提出，因楊利用職務便利，為王安排多個工程項目，楊認為王應當給他回報。2013年11月初，楊和妻子到4S店看中一輛越野車，楊交了訂金後，便把買車的情況告訴王X，車價約99萬元（約114萬港元）。王明白楊的意思，就送了上述資金給楊崇華，讓他去買車。



及至2018年10月16日，昆明市監察委根據線索，直接到昆明農業發展投資有限公司辦公區，在辦公室將楊崇華帶走接受調查。案發後，楊的女兒主動向辦案機關退贓10多萬元（約11.5萬港元）。楊則在庭上指，「我在昆明有4處房產，房產證上大部分名字都是以我弟弟名字，我願意把這些房子賣掉退交贓款」。