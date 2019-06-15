台男虐殺4歲外甥女案　上訴維持一審判囚17年

台灣彰化田尾鄉一名林姓4歲女童，2018年遭父母交託其予24歲蕭姓阿姨和楊姓姨丈照顧，詎料遭楊男在1個月內毆打多達13次，最終更將林女虐打致死，被當局以故意殺人、傷害等罪，判處17年有期徒刑。台中高分院早前就楊男上訴開庭，最終維持一審判決。



當地警方表示，楊自去年4月至5月，以女童學習遲緩為名徒手或持衣架向女童施襲，又揮拳打其頭部或將對方撞向桌角、地板和用腳踢等，最長施暴時間達1小時之久。及至案發當日，楊再向林女動粗，以拳頭多次痛擊對方頭部，再將她撞向衣櫃。林女大哭後，楊男再將她從高處摔到床上，女童不堪重擊昏迷抽搐。蕭女其後出手阻止，女童被送院，隔日因顱內出血、呼吸衰竭而死。



當地一審法官認為楊男觸犯上述罪名，惟鑑於楊有輕度智障，加上坦承犯罪，故合併判處他17年徒刑，楊認為判罰太重提出上訴。台中高分院認為女死者年僅4歲，沒有反抗能力，楊男則以管教為名持續傷害對方，令林女遍體鱗傷，生前所受折磨慘不忍睹，認定一審判決合理，並駁回上訴。