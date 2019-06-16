不滿被母嘮叨沒家用　惡漢竟拋1歲親兒落街

父親節前夕，四川一名男嬰在1歲生日當天，遭張姓親父從6樓拋下樓慘死。事件引起輿論熱議，內地傳媒上周六（15日）披露更多內情，指該名獸父疑不滿被家人嘮叨，加上兒子哭鬧，便拋出窗外，結果事後被居民毆打。目前，張男已被警方帶走調查。



事發於達州市通川區一個屋苑。張男母親秦女士憶述，任職滴滴車司機的張男上周五（14日）晚下班回家吃晚飯後，並未有異樣，一直在客廳開遙控車逗孫兒。



秦女稱，她做完家務走出客廳，便對張男說︰「娃兒，掙錢不好掙啊，你都奔三（年近30）的人了，你不好好掙錢，用時一分都拿不出來。家中所有開銷都是我們拿錢，父母也上了年紀，再掙不到錢，你有甚麽用嘛！」張男當時反駁︰「那就不活人了哦！」秦女士即說道︰「你活不活關我甚麽事，至少你要養活你們一家三口人哦！」



此時，男嬰在秦女士懷中哭鬧，張男便站起來表示要抱孩子。豈料張男接過男嬰後，便一手把男嬰拋出窗外，秦女士還未有反應得及，男嬰已飛墮地面，嚇得秦女士當場大哭。張男父親聽到哭聲便跑出廳外，隨即又和秦女士前往樓下，惟男嬰已沒有氣息。附近居民驚悉是張男拋下親兒後，一時群情洶湧，便圍毆張男，而祖父只能抱着男嬰遺體痛哭。



秦女士續指，他們家境不錯，兒子兩年前結婚，她便和丈夫給兒子買樓又買車。張男起初是賣蛋糕，後來因生意不好改當滴滴司機，惟他從未沒給家用，男嬰出生至今，生活開銷都是由祖父母負責。而張男夫婦平常回家只顧玩手機，兒子大多數時間均由祖父母照顧，張男夫婦高興才逗一下兒子。另張男夫婦感情亦不佳，動不動就說離婚，張妻半個月前離家出走，雖然事發當晚曾趕回家中，惟到派出所落口供後便離開。