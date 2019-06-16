遇襲後被困深山2天　博士生還原熊口逃生經歷

陝西西安一名王姓男博士，本月8日獨自到紫閣峪張良洞遊玩，期間遭遇黑熊襲擊，兩天後才被救援隊尋回，最終竟奇迹生還，被送到西安交通大學第一附屬醫院搶救。王男在近日在病床接受內地傳媒採訪，還原這段熊口逃生的經歷，仍心有餘悸。



王男憶述，事發時他正走到一個草木茂盛的山崖邊，突然發現草叢中有一隻小熊，已心感不妙，不到3秒後便聽到一聲呼嚕聲，然後一隻大黑熊在他不到2米的位置站起來，他不及反應已被黑熊咬傷手部，又被咬傷右邊臉，隨後便滾落山崖。幸好黑熊未有追擊，他待黑熊離開後，意識才逐漸清醒，便開始尋找自己的手機求救。



然而，他的右眼嚴重受傷，加上他本來已有600度近視，眼鏡又不知所蹤，只能趴在地上摸索，幸最終成功找到手機，並致電女友讓對方協助報警。雖然王男起初想把自己的位置發送給女友，惟因訊號不佳，位置始終發不出去。



此時，王男開始認為自己「回不去了」，但他仍想盡辦法撐到救援隊趕到，先是用紙巾貼在臉上止血，並找到泉水補充水份。王男坦言，此次的行山路線他已走過3次，下山本來只需2個多小時，故他沒有攜帶食物，只能靠喝水，並用手爬行，慢慢爬下山，希望遇上救援隊或村民。



在深山渡過2天2夜，在遇襲後第3天，王男才聽到有人在喊他的名字，他立即用盡全身力氣，「把一塊大石頭推下了山，製造大一些的動靜」，最終被救援隊尋獲。目前，王男已接受第一階段手術，清創和部分傷口縫合已經完成，右側眼球也已保住。未來，他還需要接受植皮、眼瞼再造等一系列手術。



王男坦言︰「其實我當時已經做好了回不去的準備。這次能獲救，很大程度上是我所在的學校和救援隊之間緊密配合，幾百人都在為了救我而努力，如果不是他們的全力搶救，這條命很可能沒了。我覺得特別感動，特別愧疚。」