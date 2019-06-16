遭飛脫鋁窗擊中　深圳6歲童搶救3日不幸離世

深圳市6歲男童宇航上周四（13日）被一個從天而降的鋁窗擊中，一直情況危殆。可惜他最後仍是難敵死神，其舅父周日（16日）清晨在朋友圈表示宇航已離世，令人心酸。



事發當日上午9時許，宇航與母親行經屋苑的生果店外面時，樓上20樓單位一個鋁窗疑因日久失修而脫落，重重的砸中宇航。他被送院搶救，由於傷勢較重，手術後一直處於休克狀態。醫生曾稱即使宇航甦醒，也可能變成植物人。



宇航的舅父陳先生留言表示，「小宇航早上5:12分輕輕地走了，感恩大家的祝福」。據知宇航周日凌晨1時許心臟停止跳動，搶救到5時12分宣布搶救無效死亡。



陳先生稱，出事屋苑的物業管理公司表示會承擔所有醫療費用，但當家屬替宇航辦理手續時，卻發現管理公司僅支付了3000元（人民幣‧下同，約3440港元）按金，尚有7.5萬元（約8.6萬港元）治療費未付清。物管公司暫未回應。



另根據涉事屋苑管理處的微信公眾號消息顯示，不足一個月前，該屋苑於上月22日亦曾有大廈窗戶從8樓墜落，幸該次事件沒有傷及行人。