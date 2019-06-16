廣深第二高鐵航運圖曝光　20分鐘即達兩機場

廣州深圳第二高鐵規劃逐漸成形，從最新公布的航空航運鐵路圖可見，廣深之間將再建一條高鐵線路，串連寶安機場與白雲機場。第二高鐵投入營運後，廣深這兩個機場或只需20多分鐘即可互達。



目前廣州和深圳的高快速軌道交通連接，主要為C字頭廣深和諧號，以及從廣州南至深圳北的廣深港高鐵線路。不過為應對廣深中心城區對高速直達鐵路出行的需求，深圳近月規劃新增廣深第二高鐵通道，廣州市日前亦公布《廣州市國土空間總體規劃(2018-2035年)》草案，披露了廣深未來交通新規劃。



廣深第二高鐵北接湘粵第二通道，南接香港東大嶼新中心。其中從深圳寶安機場出發，經東莞到廣州的黃埔站，再北上白雲機場站，最終會到廣州北站。該路線亦有一條支線，由黃埔站直接連接廣河高鐵的知識城站。至於另一條線路，計劃從廣州北站通至湖南永州，形成湘粵第二高鐵通道，爭取在2030年通車。



中國工程院院士陳湘生早前表示，廣深第二高鐵採用高速輕軌設計，最高時速600公里以上，比廣深港高鐵目前的時速350公里更快。現時從白雲機場去深圳機場要1個多小時，以後最多只需20多分鐘。