新車落地3月即漏油　西安利之星退款要求車主保密

陝西西安平治女車主早前坐引擎蓋維權事件，引起軒然大波。涉事車行西安利之星因違反消費者保障條例，最終被罰款100萬元（人民幣‧下同，約116萬港元）。事隔約2個月，陝西渭南市一名車主投訴在西安利之星渭南分公司購買的平治新房車出現問題，店方驗也不驗便立即同意退款，惟要求車主簽署保密協議，處理手法被指異常。



車主王先生表示，今年3月在西安利之星渭南分公司的平治4S店，以46萬元（約53萬港元）購買了一輛平治E系房車。但上周三（12日）王先生開車在高速公路行駛期間，車的右前方突然傳來「砰」一聲，更劇烈震動，王先生一看之下發現右前輪滿是油漬。



他隨即把車開到上述車行，誰知對方未有替車輛檢測或維修，而是直接表示退回買車款項，稱是店方回購車輛，但要求王先生簽訂保密協議，文中規定車主不能將事件任何資訊透露給任何人，包括於網上發布或轉發給媒體等。



王先生其後與內地記者一同前往車行了解，銷售人員卻諱莫如深，其後才有市場部負責人出面解釋，指車行要求王先生簽的不是保密協議，而是和解協議。對於車行為何不替車輛檢查維修，負責人稱因為車行沒有檢測的設備，要檢測須到西安。其後，車行與王先生達成基本共識，同意先替車輛檢測，再根據漏油原因提出處理方案。



對於車行的處理手法，王先生質疑車行怕他把事情鬧大，但希望知道為何新車開了僅約3個月便漏油，強調並非要求退款。