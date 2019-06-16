投資共享充電柱受騙　受害者遍及15省區市

電動車環保且經濟實用，近年成為大勢所趨，是許多市民的購車首選。不過，內地充電樁設備相對落後，有內媒預測，來年要設置逾480萬個充電樁，才能滿足國內500萬輛電動車需求。有企業就看準商機牟利，打着「響應政府號召，提倡節能減排」的旗號，吸引市民投資，展開層壓式推銷騙局。



湖北武漢一名鄭姓女子，本月初經朋友推薦下，得悉一個由上海順騎共享科技有限公司負責的共享充電樁投資項目。朋友表示，每支充電樁投資780元（人民幣．下同，約895港元），每日返利30元（約34港元），一個月就能迅速回本，一年淨賺8000多元（約9200港元）。



鄭女與該公司員工聯繫，對方聲稱公司與地方政府都有合作，認購的充電樁將被投放在公共場所，供市民掃碼付費使用，收益將會給認購人分紅。她認為現時提倡節能環保，推廣電動汽車，更是共享經濟時代，遂隨即轉帳4680元（約5370港元），認購6部「共享充電樁」。



鄭女付款後，被加至一個有幾百名成員、命名為「順騎科技收益六台一群」的微信群組，收到一份電子認購合約，並領取了第一份收益。她之後數度加購充電樁，更投資100部電動助力車，共花費逾13萬元（約15萬港元）。直至上周一（10日），她與幾百位投資者都被踢出群組，才意識受騙。



另一名受騙投資者稱，投資過程與鄭女相似，但認購項目多在其親友之間相互傳播，且每成功推薦一人，公司便會向介紹人發放獎勵金。據了解，投資者遍布黑龍江、內蒙古、北京、江蘇、浙江、福建、重慶等15個省區市，投資金額最大13萬，最少780元。



據投資者手持該公司的工商執照顯示，其企業位於上海市浦東新區，註冊資本1000萬元（約1140萬港元）。不過，該公司並無在國家市場監管總局登記註冊，且警方未能在公司註冊地址上找到相關負責人。目前，多名投資者已報警，警方已就事件立案調查。