海峽論壇開幕　汪洋：民進黨極力阻撓　無阻兩岸交流

第11屆海峽論壇周日（16日）在福建廈門開幕，大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一、國民黨副主席曾永權等人都有出席。汪洋就兩岸交流發表講話，並指民進黨極力阻撓海峽論壇，但今年有逾萬台灣民眾報名參加，人數比以往多，說明「民意不可違，大勢不可擋」。



汪洋在開幕式上致詞時表示，雖然兩岸現在未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變；兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一。



他指出，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，大陸願與台灣各黨派、團體及人士深入對話協商，聚同化異、積累共識，「我們願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為個人形式的台獨分裂活動留下任何餘地」。



汪洋亦稱，兩岸經濟的互補性強，相互取長補短開展合作，就能實現共同發展，台灣不應該畫地為牢、捨近求遠。但他沒有談及以一國兩制統一兩岸。



而在論壇開幕前，汪洋先與曾永權會晤。汪洋指今年論壇有三大背景，包括大陸國家主席習近平年初提出和平統一的5點政策主張，在海內外引起強烈迴響；中華民族的復興競爭讓美國極度焦慮，在各方面企圖遏止大陸發展；台灣即將舉行總統大選，台當局極度想打「兩岸牌」，利用外國勢力阻撓兩岸經濟及民間交流。



今年海峽論壇以「擴大民間交流，深化融合發展」為主題，包括大會活動和青年、基層、文化、經濟交流四大方面，以及福建各地同期舉辦的活動。