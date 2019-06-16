章瑩穎案疑兇曾透露想殺人　兩社工被控疏忽

中國女留學生章瑩穎2年前在美國遭綁架殺害，而疑兇克里斯坦森（Brendt Christensen）被揭於案發前曾向大學輔導中心的兩名社工透露，自己有殺人念頭。章瑩穎的遺產管理人認為，社工當時沒有為克里斯坦森安排緊急治療，忽視了他對其他人造成的威脅，因此於近日對該兩名社工提出起訴。



據指，克里斯坦森於案發前曾多次到訪伊利諾伊州大學的輔導中心，接受社工莫平（Jennifer Maupin）和米巴赫（Thomas Miebach）的輔導。期間，克里斯坦森對他們說，自己有濫藥及酗酒問題，亦有想過殺人及如何在殺人後逃過法律制裁。他甚至坦承，已購買了可用於處理屍體的工具。章瑩穎的遺產管理人、律師德能（Daniel Deneen）認為，社工的疏忽導致了慘案發生，因此希望他們支付懲罰性賠償。



辯方亦曾提出，克里斯坦森在案發前3個月有上述問題，更有自殺傾向，要求專家為他的精神健康作證，以作為他免被判死刑的抗辯理由。不過，辯方後來撤回了此要求。此外，伊利諾伊州大學發言人指，校方還未收到章瑩穎一方將控告該校社工的正式通知。