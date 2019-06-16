女登山客非法闖保護區遇難　同行6隊友被罰款

一名來自重慶的女登山者，於上周二（11日）與隊友穿越四川臥龍自然保護區大雪塘時遇難，救援人員周日（16日）成功從海拔4800米高的地方將其遺體運到山下。由於死者及6名隊友是次的旅程屬違規登山，一眾隊友各被罰款5000元人民幣（約5651港元），而死者遺體的搜救費用則由家屬支付。



別名為「江城子」的王姓女子是一名資深登山客，她於3年前亦曾走過大雪塘的路線。是次她與隊友在本月6日出發，卻於上周二回程時，在大雪塘雪山的埡口遇難，發生意外。



據同行的登山客透露，當時突然刮起大風、下暴雨和雪雹，隊中兩名成員體力不支，本來走在前面的江城子因此立即調頭來接應他們。江城子為他們找出一條安全的路線，卻在期間失蹤。隊員在翌日發現她不見了，最後驚覺她已跌死。



早前有網上謠言指，江城子曾在3年前的登山之旅中拿走隊友的帳篷。一名備受江城子照顧的女登山者澄清，指當時有隊友體力不支，江城子遂提出幫他背帳篷。但其後雙方失散，江城子等了很久也等不到隊友，才決定自行下山。江城子家屬亦稱，江城子經常探訪和捐款山區兒童。



不過，江城子家屬在到當地處理後事期間，一直受記者騷擾。家屬表示，很多記者躲在他們的賓館旁邊、有的在車上偷拍、入夜後更有人守在馬路邊等他們。家屬手機一直收到陌生人來電，更有記者強行闖入他們房間，甚至假扮餐廳侍應接近他們，企圖強迫他們受訪。家屬感嘆：「有甚麼必要一直去加深我們的傷口？已經發生了讓我們很難過的事情了。」