結核病中國肆虐　資金不足無新藥陷困境

結核病在中國肆虐，上月一份援引世界衞生組織發布的《中國結核病年鑑(2018)》顯示，前年全球結核病潛伏感染約17億人，中國約有88.9萬新發患者，成結核病負擔排名第二；死亡人數多達3.7萬人，為全球高負擔國家第29位。



報告顯示，作為全球十大死因之一的結核病，前年全球新發結核病患者約1000萬人。報告指，中國前年結核病負擔排名高企。然而早前已有專家指，內地結核病的醫保政策尚待完善，在缺少新疫苗和藥物情況下，加上資金投入不足問題，令根治結核病情況陷入窘境。



國家衞健委上周四（13日）消息指，局方已推出針對結核病的計劃，履行終止結核病的國際承諾，明確於2022年前將肺結核發病率55/10萬以下；死亡率維持在較低水平。有內地專家指，要實現全球2035年終止結核病等目標仍有很多困難，例如老少貧窮地方防治難度增大。



國家衞健委疾控局副局長夏剛坦承，目前包括耐多藥結核病防治工作進展仍較為緩慢；疾控、定點醫院與基層部門間統一管理、無縫對接的有效工作機制尚未全面建立；肺結核醫療保障制度有待健全，患者負擔重等。