老婦跳舞疑被撞骨折　男拒賠償堅稱僅有身體接觸

陝西西安一名李姓老婦，平日喜歡在晚上與丈夫在廣場上跳舞。他們上周三（12日）晚如常在廣場跳舞時，不慎與一名男子相撞後倒地。李婦被送院檢查，證實右腳踝骨折，需做手術治療。不過，該男子堅持沒有令她摔倒，雙方僅有身體接觸，拒絕賠償3萬元人民幣（約3.44萬港元）醫藥費。



李婦丈夫指，對方將妻子扶起，便開車送她到醫院就診。經檢查，李婦的右腳有3處骨折，須施手術治療。隨後，該男子聲稱要先行離開，但翌日會來處理李婦受傷住院的事情。李婦家人遂留下對方的聯絡電話、拍下其身分證及私家車的照片。不過，該男子再無露臉。



該男子交代，當晚李婦2人背對他跳舞，「跳得比較快，突然他倆一個轉身，和我身體有接觸，然後就摔倒在我跟前」，且當時自己是出於好心，才幫忙將他們送院。他又確認有在警方立案登記表上簽名，但堅持並無撞傷李婦，「總不能因為她摔倒了，我沒摔倒，就讓我負責吧」。



有律師認為，涉事男子是否應承擔責任，以及應負多大責任，取決於雙方行為存在的關係及過錯大小。他建議雙方先協商，若未達成一致才起訴，由法官根據事實劃分雙方的過錯責任。