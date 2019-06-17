抗瘧療法新突破　中國諾獎得主破解抗藥性難題

中國科學家屠呦呦憑發現抗瘧藥青蒿素，於2015年獲頒諾貝爾生理學或醫學獎，成為中國首位獲得該獎的科學家。近年青蒿素在全球部分地區出現抗藥性難題，屠呦呦及其團隊經過多年努力，最近取得新突破，提出應對青蒿素抗藥性的切實可行治療方案，獲得世界衞生組織（WHO）和國內外權威專家的認可。



作為現代瘧疾療法，青蒿素衍生物既有效又無併發症。但WHO發布的《2018年世界瘧疾報告》顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，該病仍是世界上最主要的致死病因之一，除因對瘧疾防治經費支持力度不足，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性也是其中一個主因。



屠呦呦團隊經過3年多研究，終於在「抗瘧機理研究」、「抗藥性成因」，以及「調整治療手段」等方面取得突破。該團隊提出的新治療應對方案，一方面針對現有青蒿素在人體內有效蟲窗口短的問題，將用藥時間由3天適當延長至5或7天，同時更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，令療效立竿見影。



屠呦呦認為，該項研究成果的意義重要，除確定了青蒿素繼續作為人類抗瘧療法首選，也因青蒿素抗瘧藥價低廉，每個療程只需數美元，適用於疫區集中的非洲貧困地區，有助實現全球消滅瘧疾的目標。



此外，屠呦呦團隊又發現青蒿素衍生物雙氫青蒿素，對治療高變異性的紅斑狼瘡具有獨特效果。目前，有關治療研究的一期臨牀試驗正進行，之後還有另外兩期，料需時7至8年完成。若試驗順利，預計新的雙氫青蒿素片劑最快於2026年前面世。