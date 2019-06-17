解構抗藥性成因　科學家從青蒿素作用機理入手

青蒿素聯合療法是目前世界衞生組織（WHO）大力推廣的一線抗瘧療法，一旦瘧原蟲普遍對其產生抗藥性，後果將十分嚴重。屠呦呦認爲，要破解青蒿素抗藥性的難題，就必須弄清楚青蒿素的作用機理。



與一般藥物不同，青蒿素需要被啟動才能發揮作用，而紅血球中的血紅素便是啟動劑。當瘧原蟲在人體大量破壞紅細胞時，會釋放出極高濃度的血紅素，這樣青蒿素就會在瘧原蟲代謝旺盛的地點被啟動，並與瘧原蟲體內數以百計的蛋白結合，致使其失去活性，進而殺死瘧原蟲。



但青蒿素在人體內半衰期（即藥物在生物體內濃度下降一半所需時間）僅為1至2小時，而臨床推薦採用的青蒿素聯用療法療程只有3天，因此青蒿素實際高效的殺蟲期僅約4至8小時。現有的耐藥蟲株充分利用其半衰期短的特性，可能通過降低其啟動程度來減輕藥物壓力：一是改變生活周期，進一步縮短敏感殺蟲期；二是暫時進入類休眠狀態，減緩血紅素的釋放。這解釋了為甚麼3天的青蒿素聯用療法對耐藥蟲株療效不佳。



除此之外，在不少情況下是青蒿素聯用療法中的輔助藥物發生了抗藥性。屠呦呦團隊認為通過調整現有治療方案，比如替換療法中的輔助藥物或適當延長用藥時間，便能有效地解決現有的抗藥性問題。