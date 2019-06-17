雲南運逾130公斤冰毒海洛英回梧州　涉案主犯被判死刑

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊後，廣西梧州市中級人民法院上周五（14日）審理該市70年來、市值近6.4億港元的最大毒案。6名毒販去年兩度從中緬邊境的雲南「提貨」後，試圖將共重逾130公斤的毒品海洛英及冰毒運回梧州販賣，最終被警方人贓並獲，成功斬斷上海仔「散貨」的販毒通道。一審判決裁定，主犯黃紅強數罪並罰判死；另有4人被判死緩、1人判囚終身。



經審理查明，案中主犯黃紅強於去年3月以13萬元（人民幣．下同，約14.7萬港元）聘請被告人羅開龍、蒙天龍及孫春剛，駕駛貨車到雲南瑞麗市運輸毒品回梧州市藤縣太平鎮。同年4月3日凌晨，羅某等3人在回程途中，在百色市田東檢查站時被警員攔截，當場繳獲76包俗稱「冰毒」的毒品甲基安非他命經核實，該批毒品共重近38公斤，含量為74.5%至83.8%，市值約1700萬港元。



另外，黃紅強在去年3月下旬，以每人7萬元（約8萬港元）的報酬僱用黃慶國及羅名喜，乘坐由不知情的黃姓司機駕駛的貨車，前往瑞麗市運載毒品；同年4月18日凌晨，涉事貨車駛經百色市平班檢查站時被警員攔查，當場查獲189包共265塊毒品海洛英。經核實，該批海洛英淨重逾92.6公斤，市值約6.16億港元。警方當天在藤縣將黃紅強拘捕歸案，並在其家中搜獲小量冰毒及1把釘槍等涉案物品。



法院審理認為，黃紅強犯運輸毒品罪、非法持有毒品罪和非法持有槍枝罪，數罪並罰，判處死刑；羅開龍、蒙天龍、黃慶國及羅名喜明知是毒品而進行非法運輸，其行為已構成運輸毒品罪，判處死刑，緩刑2年執行，而孫春剛則判處無期徒刑。另上述6人均被處沒收個人全部財物。



今次是過去224日內第50宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/